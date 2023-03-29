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Сегодня, 12:01

Башкиров: «В плане лыжной части выступление Шевченко не стало удивительным, а вот по стрельбе — да»

Мария Гусева
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Тренер по биатлону Сергей Башкиров подвел предварительные итоги сезона-2022/23.

«Итоги сезона неоднозначные. Лидеры, которые должны были задавать тон, из-за болезни не смогли полностью реализоваться, частично пропустили, — цитирует Metaratings.ru Башкирова. — Отметить могу Александра Поварницына, который достаточно ровно прошел сезон, Кирилла Бажина, прошедшего сезон уверенно в плане стрелковой подготовки и по скорости бега, в плане роста спортивного. Молодым спортсменам тоже можно сезон занести в актив, но, повторюсь, не всем удалось пройти его ровно. Открытием можно назвать Наталию Шевченко (улыбается). Она за год смогла освоить технику стрельбы и показала хорошие результаты на чемпионате России. В плане лыжной части ее выступление не стало удивительным, а вот по стрельбе — да. С одним промахом прошла гонку преследования, которая сама по себе непростая. Это достойно уважения».

На чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты-Мансийске Шевченко выиграла две гонки — спринт и пасьют.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Башкиров
Биатлон
Александр Поварницын
Наталия Шевченко
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