Ульяна Нигматуллина планирует возобновить карьеру в следующем сезоне

Сегодня, 13:00
Двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина рассказала журналистам, когда она планирует вернуться в биатлон. В начале февраля спортсменка родила дочь.
— Как вам в роли мамы?
— Пока не осознаю. Это как с вопросами про олимпийские медали, когда осознание приходит через некоторое время. Что-то чудесное произошло. Сложно поверить.
— Справляетесь?
— Справляюсь. Конечно же, думала, что будет легче. Так что большое уважение всем мамам на планете. Это тяжелый труд. Не менее тяжелый, чем труд спортсменов на тренировках и соревнованиях.
— Валерия Васнецова вернулась в биатлон после трех месяцев. Считаете это подвигом?
— Абсолютно. Считаю, что это подвиг. Раньше я бы так не могла сказать, потому что не могла это почувствовать. Но я хочу сделать возвращение, но максимально щадяще для моего здоровья. Хочу сделать проверку, прежде чем начинать интенсивные тренировки и сделать все максимально грамотно.
— На лыжи не вставали?
— Нет. Всю зиму береглась от лыж. Но сейчас огромный моральный заряд энергии, чтобы покататься.
— Возвращаться будете, тренируясь с мужем Ильшатом на самоподготовке?
— Если он согласится меня тренировать, то конечно, — сказала Нигматуллина.
Нигматуллина — серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2022 в Пекине. Спортсменка пропустила сезон-2022/23 из-за беременности.