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Сегодня, 13:20

Нигматуллина: «За весь сезон смотрела две гонки. Это очень тяжело»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Ульяна Нигматуллина.
Фото Global Look Press
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Двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина рассказала, что редко смотрит биатлонные гонки в этом сезоне. В начале февраля спортсменка родила дочь.

— Следили ли за соревнованиями в этом сезоне?

— Смотрела за весь сезон две гонки: одну в Рыбинске, одну здесь в Ижевске. Это на самом деле очень тяжело. Потому что есть часть зависти, что люди в деле, работают, бегают, занимают места. С другой стороны, видишь, как им тяжело, и организму тоже становится тяжело.

— Вы подруги с Ларисой Куклиной. Рады за ее последние успехи?

— Очень рада. Мне кажется, что она достойна того, что сейчас занимает, — сказала Нигматуллина.

Ранее Нигматуллина заявила, что собирается возобновить карьеру в следующем сезоне.

Ульяна Нигматуллина. «Есть часть зависти, что люди в деле, бегают, занимают места». Когда в биатлон вернется Ульяна Нигматуллина

Биатлон
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Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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Ульяна Нигматуллина планирует возобновить карьеру в следующем сезоне