Нигматуллина: «За весь сезон смотрела две гонки. Это очень тяжело»

Двукратный призер Олимпиады Ульяна Нигматуллина рассказала, что редко смотрит биатлонные гонки в этом сезоне. В начале февраля спортсменка родила дочь.

— Следили ли за соревнованиями в этом сезоне?

— Смотрела за весь сезон две гонки: одну в Рыбинске, одну здесь в Ижевске. Это на самом деле очень тяжело. Потому что есть часть зависти, что люди в деле, работают, бегают, занимают места. С другой стороны, видишь, как им тяжело, и организму тоже становится тяжело.

— Вы подруги с Ларисой Куклиной. Рады за ее последние успехи?

— Очень рада. Мне кажется, что она достойна того, что сейчас занимает, — сказала Нигматуллина.

Ранее Нигматуллина заявила, что собирается возобновить карьеру в следующем сезоне.