В Москве прошло прощание с олимпийским чемпионом по биатлону Маматовым

Глава Союза биатлонистов Виктор Майгуров выступил с речью на церемонии прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Виктором Маматовым, которая прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

«Мы сегодня скорбим в связи с уходом из жизни наставника, тренера, замечательного человека. До последней минуты своей жизни он интересовался тем, что происходит у нас в спорте, в федерации. Он был в трезвой памяти и давал всегда советы. Мы все будем помнить его стержень, несгибаемую волю, иностранные друзья просили передать, что они помнят и любят его. Светлая память», — приводит ТАСС слова Майгурова.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что Маматов был ориентиром для многих поколений.

«Сегодня олимпийское движение понесло очередную утрату. Великий человек, гражданин, спортивный функционер. Как человек, родившийся в Новосибирске, Виктор Федорович был ориентиром для нас, и любой спортсмен в любом виде спорта старался быть на него похожим. Уверен, многие поколения наших соотечественников воспитывались на его примере», — сказал Поздняков.

О смерти Маматова стало известно 27 октября. Ему было 86 лет. Двукратного олимпийского чемпиона похоронили рядом с супругой, которая скончалась в прошлом году.

Помимо двух завоеванных золотых медалей на Олимпийских играх, на счету Маматова также четыре золота чемпионата мира. С 1993 по 1998 год Маматов был вице-президентом Международной федерации биатлона.