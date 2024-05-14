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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Тихонов: «Все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар»

Владислав Корегин
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил надежду, что в текущем сезоне чемпионом России станет «Динамо» или «Краснодар».

«Скажу так, раньше все уставали от чемпионств «Спартака», сейчас то же самое происходит с «Зенитом». У меня, конечно, нет антагонизма к «Зениту», но, думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар», приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

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После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Источник: Metaratings.ru
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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