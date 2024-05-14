Тихонов: «Все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов выразил надежду, что в текущем сезоне чемпионом России станет «Динамо» или «Краснодар».

«Скажу так, раньше все уставали от чемпионств «Спартака», сейчас то же самое происходит с «Зенитом». У меня, конечно, нет антагонизма к «Зениту», но, думаю, все хотят, чтобы чемпионом стали «Динамо» или «Краснодар», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 28 туров лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).