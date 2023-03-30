Васильев о критериях МОК: «Отказываться от службы в армии — это предательство»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением с «СЭ» насчет того, будут ли российские биатлонисты со званиями увольняться из армии ради участия в международных соревнованиях.

«Сложно гадать на кофейной гуще, но я всегда пользуюсь обыкновенной логикой. Если тебя всю жизнь кормило, поило и одевало твое государство, то в трудную минуту ты должен поддержать свое государство. Менять спортивное гражданство, отказываться от службы в армии — как по мне, это по меньшей мере, не совсем корректно, а по крайней мере, это предательство», — сказал Васильев «СЭ».

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.