Вирер заболела перед началом нового сезона Кубка мира

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер в своих соцсетях сообщила, что заболела.

Спортсменка выложила фото, на котором держит медицинский термометр, показывающий 39 градусов.

«Вовремя. Как всегда», — написала она.

33-летняя Вирер является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр, четырехкратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. В прошлом сезоне она заняла второе место в общем зачете кубковых соревнований.

Первый этап Кубка мира сезона-2023/24 стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция).