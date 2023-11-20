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Биатлон

Сегодня, 10:15

Спортсмены считают, что лигу клубного биатлона нужно проводить в начале сезона

Виктория Кравченко
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Российский биатлонист Антон Бабиков считает, что соревнования Международной лиги клубного биатлона нужно проводить в начале сезона.

«В сроках проведения таких коммерческих стартов я не вижу проблемы, в середине и в конце сезона для всех есть более ответственные старты, поэтому в начале сезона вполне хорошо. Посмотрите, какие скорости, стрельба, плотность результатов, в середине сезона такого уже не увидишь, поскольку сейчас у спортсменов много сил и, чтобы показать такую скорость, не нужно выполнять большую нагрузку. Поэтому мы и увидели такую борьбу в эти два дня», — сказал Бабиков ТАСС.

19 ноября на Кубке Международной лиги клубного биатлона состоялась гонка преследования, победителем которой стал белорус Антон Смольский, вторым оказался Бабиков, на третьем месте — россиянин Карим Халили.

Источник: https://tass.ru/sport/19326993
Антон Бабиков
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