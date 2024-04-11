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Сегодня, 13:32

Юрлова-Перхт приняла решение о завершении карьеры

Алина Савинова
Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото СБР
Telegram Дзен

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завершает спортивную карьеру, сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.

На этапе Кубка Содружества в Мурманске, который пройдет с 12 по 14 апреля, 39-летняя спортсменка проведет свои последние старты на профессиональном уровне.

Юрлова-Перхт является чемпионкой мира в индивидуальной гонке, чемпионкой Европы в гонке преследования и семикратной чемпионкой страны.

Россиянка также становилась победителем и призером этапов Кубка мира. Ее лучший результат в общем зачете — 13-е место в сезоне-2017/18.

Екатерина Юрлова-Перхт
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