Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ. В чем причина?

Трехкратная олимпийская чемпионка уже неделю лежит в больнице.

Вечером вторника, 28 марта, РИА «Новости» сообщило о госпитализации легендарной лыжницы и биатлонистки Анфисы Резцовой. О своем состоянии рассказала сама трехкратная олимпийская чемпионка: «Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке».

Причиной стал сердечный приступ, но Анфиса сразу успокоила, что все будет хорошо: «Это случилось дома. Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», — сказала 58-летняя Резцова.

Странный комментарий

Анфиса Резцова сейчас — это один из регулярных спикеров для российских СМИ. Журналисты со всех спортивных изданий звонят практически по любому поводу. Она могла жестко пройтись по Томасу Баху после его очередных высказываний, рассказать после провальных гонок, что не так в отечественном биатлоне, или поделиться планами своих дочерей-спортсменок Дарьи Виролайнен и Кристины Резцовой.

Корреспонденты звонили так часто, а Анфиса Анатольевна была настолько откровенна, что дочки стали скрывать от мамы важные события в их жизни. Так, например, Кристина рассказывала, что долго не сообщала родительнице о своей беременности: «Боялась, что она скажет где-нибудь в интервью, и получилось бы совсем некрасиво».

Новые комментарии Резцовой в СМИ появлялись минимум два-три раза в неделю. Однако в последние дни она пропала из медиапространства, теперь уже понятно, по какой причине.

Заключительный перед госпитализацией комментарий прессе получился странным. 20 марта Анфиса Анатольевна рассказала, что Кристина уже родила второго ребенка — снова дочку. Об этом уже было радостно сообщил в эфире комментатор Дмитрий Губерниев, но пришлось опровергать. На самом деле срок Резцовой-младшей еще не подошел. Мама ошиблась.

Анфиса Резцова и Александр Привалов (справа). Федор Успенский, Фото «СЭ»

Шампанское на сборах

О том, что вызвало сердечный приступ, неизвестно, но у большинства есть догадки. Загляните в комментарии под новостью о госпитализации, и наверняка найдете возможную причину — нездоровый образ жизни.

Трехкратную олимпийскую чемпионку в свое время упрекал в алкоголизме Дмитрий Губерниев. Комментатор рассказывал, что она несколько раз приходила к нему на эфир навеселе. Но тогда был период острых пикировок в СМИ между Резцовой и Губерниевым. Анфиса Анатольевна на выпад комментатора ответила в свойственной ей манере:

«Я уверена в том, что Дмитрий Губерниев бухает гораздо больше, чем я. Так считаю не только я, но и многие поклонники биатлона. Дмитрий болтает слишком много. Он лезет в вопросы, которые никак его не касаются. Очень часто напрасно глубоко залезает в личные жизни спортсменов и зачем-то копается в них», — говорила Резцова «СЭ» в ноябре 2011 года.

Разговоры о пагубной привычке ходили еще в годы ее спортивной карьеры. «Пиво не пила, шампанское могла. Не штрафовали, но иногда можно было попасть на ковер», — объясняла она в интервью Sports.ru.

Жизнь бабушки

После завершения спортивной карьеры Резцова занялась детьми. Четвертую дочь она родила в 44 года. Но легендарная спортсменка не все время сидела дома, отвечая на звонки журналистов. Был период, когда она занимала высокий пост в спортивной иерархии.

29 марта 2011 года Анфису Резцову избрали главой Федерации биатлона Московской области. В должности она проработала почти четыре года. 13 января 2015-го на отчетно-выборной конференции больше всего голосов набрал предприниматель Алексей Нуждов, который в 2022-м пойдет на выборы президента СБР и проиграет их Виктору Майгурову.

Сама Анфиса возглавить российский биатлон не стремилась. «По моему мнению, биатлонист должен возглавлять СБР. Смогла бы я возглавить федерацию? Как Лена Вяльбе. Я трудяга, а не руководитель. Хотя у Лены тоже не все сразу гладко было, но потом она поменяла отношение к тренерам команды, и все стало неплохо. Наверное, я пока не готова. Но думаю, что созрею для этого», — заявила Резцова Metaratings летом прошлого года.

Кристина Резцова с семьей. Фото Соцсети

Сейчас Анфиса Анатольевна живет в Химках, где воспитывает младшую дочь Машу. «Живу как бабушка: ложусь в полвторого, встаю в полвосьмого — провожаю ребенка в школу, — рассказывала знаменитая спортсменка. — Потом убираюсь дома, поливаю цветы, которых у меня много. Варю суп и компот — дети не пьют ни колу, ни лимонад. Иногда выезжаю в Казань — у меня там друг».