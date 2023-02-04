Логинов пропускает старт за стартом и проваливает сезон. Что не так с чемпионом мира?

У Александра проблемы со здоровьем и мотивацией.

Еще совсем недавно главным биатлонистом страны был Александр Логинов. Именно с ним были связаны надежды сборной в личных гонках, да и в эстафетах роль Логинова было трудно переоценить. Олимпийский сезон, как и сами Игры в Пекине, для чемпиона мира прошел неоднозначно, но вот постолимпийский сезон складывается из рук вон плохо. Александр либо пропускает старт за стартом, либо плетется в конце. Он подходил к этому сезону в отличных условиях и внутри России точно должен был доминировать — но в итоге в общем зачете Кубка Содружества Логинова нет даже в топ-50. Что случилось с некогда сильнейшим русским биатлонистом?

После Нового года Александр ни разу не выходил на старт

Александр Логинов. Фото Global Look Press

Недавно стало известно, что у Логинова проблемы с артериальным давлением — из-за них он пропустил январские старты. Сможет Александр выступить в следующих гонках или нет, вопрос пока что открытый. Но по словам тренера сборной Тюменской области Максима Кугаевского, Логинов пока так и не может выйти на свои проектные мощности. Этому есть несколько причин, в том числе усталость после олимпийского сезона и болезни. Первые сигналы к тому, что Александр не в лучшей форме и пропустит ряд стартов, поступили еще летом. В июле Логинов переболел бронхитом, из-за чего не смог приехать на сборы. Не было Александра и на летнем чемпионате России. Подобные старты многие игнорируют и без веских причин, так что формулировка о восстановлении и подготовке к зимнему сезону не выглядела странной.

Логинов действительно собрался к первому этапу Кубка России в Тюмени и стал вторым в спринте. Но первая удачная гонка стала последней успешной за весь сезон. Тренер Сергей Башкиров искал оправдания в том, что они с Александром не успели подготовиться и будут делать ставку на вторую половину сезона. Однако время шло, а прогресса не было. На этапе в Рязани Логинов провел всего одну гонку, а после Нового года и вовсе не выступал. Александр вместе с Максимом Цветковым пропустил этапы в белорусских Раубичах. Следующий этап Кубка России через две недели в Чайковском, но никакой уверенности, что Логинов на него приедет, нет. А если и приедет — то в каком он будет состоянии и будет ли конкурентоспособен? Ведь в общем зачете Кубка России Александр сейчас на 30-м месте. В зачете Кубка Содружества и вовсе 59-й...

Кризис Логинова начался еще несколько сезонов назад

Сложно вспомнить, когда Логинов был так плох — даже в зачете Кубка мира он не падал так низко. А ведь там уровень соперников гораздо выше, при всем уважении к спортсменам из регионов, большинство из них никогда в жизни даже на этапах Кубка IBU не были. Но бегут и стреляют они в этом сезоне успешнее чемпиона мира и олимпийского призера. Надо признать, что предпосылки к кризису были уже давно. Последний раз в элите Логинов был три сезона назад — когда регулярно попадал в «цветы» на личных гонках и выиграл золото в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Спустя год результаты Александра резко упали, тем не менее на этапе Кубка мира в Италии ему вновь удалось победить. В олимпийский год ему дважды удалось попасть на личный подиум, но в целом Логинов был уже бледной тенью самого себя.

На Олимпиаде в Пекине, к которой он шел всю жизнь, Александр оказался полезен только в эстафетах. И хотя свои этапы он прошел ровно и надежно, заслуженно став двукратным бронзовым призером, от Логинова ждали гораздо большего. Да и он сам наверняка не хотел быть массовкой в спринте и гонке преследования. Бремя лидерства в сборной постепенно перехватил Эдуард Латыпов, а на Логинова смотрели уже скорее как на ветерана, лучшие годы которого позади. Но даже самые ярые скептики не могли бы поверить в то, что Александр не выдержит соперничества с Дмитрием Абашевым, Рустамом Каюмовым и другими биатлонистами, уже давно даже не мечтающими о попадании в основную сборную. Можно говорить о закате карьеры, но все-таки в современном спорте 31 год — это еще отнюдь не приговор, и на один полноценный цикл Логинова должно было хватить.

Александр Логинов. Фото Global Look Press

Александр не видит большого смысла убиваться ради Кубка России

Ключевой вопрос о будущем Александра — его здоровье и мотивация. Причем неясно, что важнее. Пока что критических травм по ходу сезона у Логинова не было, те медицинские проблемы, на которые указывал Кугаевский, — это скорее небольшие трудности, которые не позволяют показать свой максимум, но не мешают выступать в принципе. А вот если Логинов не видит для себя смысла ездить по городам Сибири, периодически делая вылазки в Белоруссию, то с этим уже ничего не сделать. У Александра сейчас условия, близкие к идеальным. Рядом тренеры, с которыми ему комфортно работать. Башкиров, Кугаевский, даже Александр Касперович вернулся из Болгарии. Нет въедливых иностранных журналистов, а также соперников-хейтеров вроде Себастьяна Самуэльссона. Нет такой конкуренции, как на Кубке мира, и ответственности.

На Кубке России на те объективные проблемы, на которые указывали специалисты, можно закрыть глаза. Но похоже, что внутри страны Александру уже нечего доказывать, поэтому он если и выходит на трассу, то скорее чтобы отбывать номер. Единственное, что могло бы вернуть ему азарт, разве что призовые и любовь к самому процессу. Ведь для многих спортсменов тренировки и выступления — радость сама по себе, вне зависимости от масштаба мероприятия и титула, который стоит на кону. Логинов — человек закрытый, но, судя по всему, он к этой категории не относится. Призовые в сравнении с соревнованиями от IBU также скромнее. Вот и выходит, что российский биатлон в текущем его виде Александру не сильно и нужен. Другой вопрос — нужен ли тогда Логинов российскому биатлону?