Экхофф завершила карьеру. Звездную норвежскую биатлонистку подкосили ковид и бессонница

Олимпийская чемпионка так и не справилась с ментальными проблемами.

В Холменколлене стартует один из последних этапов Кубка мира в этом сезоне. На нем не будет важной для сборной Норвегии спортсменки — Тириль Экхофф. Как, собственно, ее не было и на всех остальных стартах нынешнего сезона. Экхофф испытывала большие ментальные проблемы, которые не позволяли ей полноценно тренироваться. И, судя по всему, до конца вернуться в нужный ритм Тириль так и не смогла.

Накануне Экхофф решила признать очевидное и отказаться от дальнейших попыток вернуться в спорт. Вместе с ней из большого биатлона по окончании сезона уходят сразу несколько важных лидеров. Почему именно сейчас и кем IBU сможет их заменить?

Тириль Экхофф. Фото Global Look Press

Мучения со сном

Десятикратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный и трехкратный бронзовый призер Игр, обладатель Большого Хрустального глобуса. Перечислять титулы Экхофф можно долго. Но после почти годичной паузы 32-летняя Тириль приняла окончательное решение завершить спортивную карьеру. «Сейчас я ухожу из биатлона, — написала она в своих соцсетях. — В марте прошлого года я выиграла две гонки в Холменколлене. Тогда я не знала, что это будут мои последние победы в биатлоне, я планировали идти дальше. Сейчас же думаю, что закончила карьеру двумя победами дома перед фантастической аудиторией, друзьями и семьей». В эмоциональном посте Экхофф рассказывает обо всем. О том, что пришла в биатлон следом за братом и сестрой. О том, что выиграла все, о чем мечтала в спорте, и даже больше.

Кубок мира по биатлону — смотрите в Okko

Тириль даже написала о лучшем дне в своей жизни — победной гонке на домашнем ЧМ-2016. Подобных эмоций она не испытывала больше никогда, ни до, ни после. Умолчала Экхофф только об одном. О причинах ухода после 15-летней карьеры. Впрочем, они и так понятны — Тириль весь прошлый год была в тяжелом эмоциональном состоянии, которое напрямую влияло на физическое. Речь о приступах бессонницы, которые преследовали Тириль весь олимпийский сезон. Они вернулись летом, и, судя по всему, Экхофф до сих пор не может восстановить нужный режим сна и отдыха, а значит, и полноценно тренироваться. Кому-то может показаться странной ситуация, при которой двукратная олимпийская чемпионка не может соревноваться из-за проблем со сном. Норвежка и сама раньше не верила в серьезность подобных заболеваний, пока не столкнулась с подобным лично. Однако все действительно печально — Тириль хотела вернуться, но не смогла.

Тириль Экхофф. Фото Global Look Press

Вместе с Ольсбу Ройселанн

«Раньше я четко знала: плохо спит только тот, кто мало работает. Но, как оказалось, у многих спортсменов бывают подобные истории», — говорила Экхофф в интервью норвежскому телеканалу TV2. С ней работал психолог, отдельный специалист по проблемам со сном — врач-сомнолог. Вместе с ними она добилась определенного прогресса и смогла хотя бы нормально жить. Но одно дело — жизнь обывателя, и совсем другое — жизнь профессиональной спортсменки. Врачи предупреждали Тириль, что она может заниматься в свое удовольствие. Только вот возвращение к прежним предельным нагрузкам может усугубить проблему. Вообще бессонница не приговор для спорта. К примеру, Доротея Вирер в этом году открыла в себе вторую молодость. А между тем итальянка больше 10 лет употребляет специальные препараты. Но, видимо, случай Экхофф оказался слишком тяжелым. К тому же Тириль уже 32 года — в любом случае долго выступать она бы уже не смогла.

«Спасибо всем, кто поддерживал и болел за меня все эти годы: товарищам по команде, тренерам, друзьям, семье, спонсорам и зрителям. Случались падения, но благодаря вам мне удалось превратить их во взлеты и хорошие воспоминания», — слезно прощается она в ролике для медиаслужбы Международного союза биатлонистов (IBU).

У пресс-службы мирового биатлона сейчас будет горячая пора прощаний со звездами поколения. Многие ждали, что уходить элита будет сразу после Олимпиады. Однако большинство звезд остались еще на сезон. К примеру, соревнования в Холменколлене станут последними в карьере текущего лидера сборной Норвегии Марты Ольсбу Ройселанн. Она тоже пропускала начало сезона из-за необычной проблемы (страдала от лишая). Но восстановилась и уходит из спорта на мажорной ноте. Как и француженка Анаис Шевалье-Буше. 30-летняя Анаис хочет больше уделять времени семье — мужу и дочери.

Тириль Экхофф. Фото Global Look Press

Масштабное прощание

Уходят и лидеры сборной Германии Денизе Херманн-Вик и Ванесса Хинц. Трехкратная чемпионка мира Хинц летом потянула спину, затем порвала связки на левой стопе, травмировала руку и приправила все это ковидом. Справиться со всеми проблемами Ванессе, как мы видим, не удалось. Думает над тем, чтобы завершить карьеру, еще одна немка — Франциска Пройс. Из-за проблем со здоровьем она досрочно завершила сезон в январе. О том, чтобы повесить лыжи с винтовкой на гвоздь задумалась даже Вирер. Комментируя решение соперниц и подруг, она выдала очень загадочный ответ: «В последние два года я заметила, что, когда в моей жизни есть не только биатлон, когда я познаю что-то новое, — чувствую себя лучше. Очевидно, что мое состояние повлияет на решение, продолжать или нет».

В любом случае как минимум несколько гонок у нас в запасе еще есть, так что не пропустите концовку сезона. Ведь кто знает, увидим ли мы в следующем сезоне любимых спортсменов. Наверняка будут такие решения и у мужчин. Братья Бе вроде бы уходить на покой пока не хотят, но в возможном списке «на выход» наверняка стоят Бенедикт Долль и Михал Крчмарж, а также другие ребята 30+. Конечно, есть примеры вроде Оле-Эйнара Бьорндалена, но это уникальные истории. Большинство выступать до 40 не готовы. Но биатлон обязательно наверняка найдет себе новых героев.