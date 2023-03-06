0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:45

«Какой позор...». Американский кошмар Джоковича продолжается

Сергей Подушкин
Обозреватель
Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Новака не пустили в США на связку супертурниров в Индиан-Уэллс и Майами.

Все в теннисе уже как-то начали забывать о жестких карантинных мерах — полные стадионы, отсутствие социальной дистанции и масок можно увидеть по всему миру повсеместно. Но первая ракетка мира Новак Джокович продолжает страдать от ограничений — серба из-за отсутствия вакцинации не пустили в США на связку супертурниров серии «мастерс» в Индиан-Уэллс и Майами. Не помогла даже критика этого решения в самой Америке, от политиков и коллег по теннисному цеху. Что ж, теперь Джокович может потерять лидерство в рейтинге ATP. Но он все равно старается относиться к этому продолжающемуся американскому кошмару философски.

Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Все еще опасен...

Напомним, что в 2022 году Джокович, хотя не испытывал серьезных проблем со здоровьем, пропустил два турнира «Большого шлема» (открытые чемпионаты Австралии и США) и четыре «мастерса» в Северной Америке. Из Мельбурна его и вовсе депортировали со скандалом, однако в январе 2023-го после отмены ковидных ограничений пустили на Australian Open, который серб, кстати, и выиграл. Затем было восстановление после полученной в процессе травмы ноги и турнир в Дубае, где Новак в полуфинале проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Что же касается поездки на мартовские «мастерсы», то в конце февраля Джокович говорил о ней весьма аккуратно. Поскольку понимал, что по нынешним правилам въезда в США без вакцины его не пустят

«Процесс идет, но ничего более мне не известно. Я не могу это контролировать. Хотел бы сыграть и рад, что получил одобрение от директоров турниров в Майами и Индиан-Уэллс. Надеюсь, власти примут решение в мою пользу», — говорил он на пресс-конференции в Белграде перед поездкой в Дубай. В общем, Новак очень хотел, чтобы ему сделали исключение и все же пустили в страну. Нет, не сделали и не пустили. Сам он уверял, что в случае отказа снимется еще до жеребьевки и слово свое сдержал — в основной сетке в Индиан-Уэллс его заменил грузинский теннисист Николоз Басилашвили.

Новак Джокович. Джокович стал лучшим в истории. В чем величие нового рекорда сербского теннисиста

Сенатор от Флориды Рик Скотт публично обратился к президенту США Джо Байдену, чтобы тот все же пустил Джоковича. Американские игроки Райли Опелка и Джон Иснер также поддержали Джоковича. «Какой позор... Страна Свободы», — жестко отреагировал Опелка. «Не переживайте, 11 мая он станет достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке, наши власти с первых дней ковида все делали правильно», — написал Иснер. Но власти США, естественно, решение не поменяли.

Российский теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Алькарас? Циципас? Медведев?

Сам Джокович, как и прежде, не стал публично расстраиваться по этому поводу. Но понятно, что он переживает, ведь теперь придется вынужденно отдыхать не меньше месяца до начала грунтового сезона, а потом вновь набирать соревновательную форму.

Безусловно, Новак надеется, что в конце лета на турниры перед «Большим шлемом» и на сам открытый чемпионат США-2023 его пустят. Шансы весьма велики, ведь 11 мая (эту дату упоминал Иснер) режим чрезвычайного положения из-за ковида в Америке собираются отменить. Вероятно, отменят и требование вакцинации для иностранцев, хотя гарантий нет. Но как бы то ни было, пока лидер мирового рейтинга, будучи в добром здравии, вынужден вновь пропускать статусные соревнования

Лишится ли Джокович звания первой ракетки мира к началу апреля? Теоретически это возможно, хотя никаких рейтинговых очков защищать сербу не надо — в 2022-м в Индиан-Уэллс и Майами он не играл по той же вакцинной причине. То есть через четыре недели у него будут все те же 7160 очков, что и сейчас. Ближайшему преследователю Карлосу Алькарасу предстоит защищать больше 1000 очков за титул в Майами, поэтому, чтобы снова стать лидером рейтинга, ему надо набирать более 1740 баллов. Это возможно только в случае выигрыша обоих весенних американских «мастерсов». Что, в принципе, возможно, но крайне маловероятно. Дело в том, что Алькарас в конце февраля финале турнира в Рио-де-Жанейро (кстати, проигранном Кэмерону Норри) получил растяжение задней поверхности бедра. А значит, назвать полноценной подготовку к предстоящим турнирам крайне сложно. Да и на харде в 2023 году Карлос турниров пока не играл.

Логотип Уимблдона. Великобритания может лишиться теннисных турниров из-за россиян. Насколько все серьезно?

Чуть больше шансов у Стефаноса Циципаса, которому почти ничего не надо защищать в Америке и, как следствие, для лидерства в рейтинге достаточно будет набрать больше 1490 баллов. Но это тоже как минимум один титул и один выход в финал, что с учетом отсутствия игровой практики (Циципас не играл после открытого чемпионата Австралии из-за травмы плеча) является архисложной задачей. Кстати, при определенных обстоятельствах в случае победного дубля в Индиан-Уэллс и Майами Даниил Медведев может взлететь даже в топ-3 мирового рейтинга и возглавить чемпионскую гонку. Если, конечно, после победного хет-трика в Роттердаме, Дохе и Дубае сохранит высочайший уровень игры. В таком случае именно россиянин вновь превратится в главного соперника Джоковича в борьбе за звание первой ракетки мира.

Теннис
Новак Джокович
2
Обсудить
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Ковид против спорта: влияние, ограничения и последствия
Джоковичу отказали во въезде в США из-за отказа от вакцины
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильным
К госпитализированному фигуристу Костомарову по-прежнему не пускают родных
В состоянии фигуриста Костомарова не наблюдается изменений
Навка: «Состояние Костомарова тяжелое. Врачи делают все возможное»
Отец олимпийского чемпиона Костомарова опроверг сообщения о том, что спортсмен нырял в прорубь вместо традиционного лечения
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Джокович снялся с турнира в Индиан-Уэллсе
Медведев обошел Рублева в рейтинге ATP
Чесноков считает, что Медведев сможет снова подняться на вершину рейтинга ATP
Андрей Чесноков: «Медведев сейчас очень хорош. Как он играет — это что-то неземное!»
Тарпищев надеется, что Медведев обгонит Кафельникова по количеству выигранных турниров ATP
Медведев: «Стараюсь не заморачиваться на статистике. Чем больше будет титулов, тем лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эти три недели я бы описал словом «кайф»». Медведев — о победной серии и суперрозыгрыше с Джоковичем