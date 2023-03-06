«Какой позор...». Американский кошмар Джоковича продолжается

Новака не пустили в США на связку супертурниров в Индиан-Уэллс и Майами.

Все в теннисе уже как-то начали забывать о жестких карантинных мерах — полные стадионы, отсутствие социальной дистанции и масок можно увидеть по всему миру повсеместно. Но первая ракетка мира Новак Джокович продолжает страдать от ограничений — серба из-за отсутствия вакцинации не пустили в США на связку супертурниров серии «мастерс» в Индиан-Уэллс и Майами. Не помогла даже критика этого решения в самой Америке, от политиков и коллег по теннисному цеху. Что ж, теперь Джокович может потерять лидерство в рейтинге ATP. Но он все равно старается относиться к этому продолжающемуся американскому кошмару философски.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Все еще опасен...

Напомним, что в 2022 году Джокович, хотя не испытывал серьезных проблем со здоровьем, пропустил два турнира «Большого шлема» (открытые чемпионаты Австралии и США) и четыре «мастерса» в Северной Америке. Из Мельбурна его и вовсе депортировали со скандалом, однако в январе 2023-го после отмены ковидных ограничений пустили на Australian Open, который серб, кстати, и выиграл. Затем было восстановление после полученной в процессе травмы ноги и турнир в Дубае, где Новак в полуфинале проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Что же касается поездки на мартовские «мастерсы», то в конце февраля Джокович говорил о ней весьма аккуратно. Поскольку понимал, что по нынешним правилам въезда в США без вакцины его не пустят

«Процесс идет, но ничего более мне не известно. Я не могу это контролировать. Хотел бы сыграть и рад, что получил одобрение от директоров турниров в Майами и Индиан-Уэллс. Надеюсь, власти примут решение в мою пользу», — говорил он на пресс-конференции в Белграде перед поездкой в Дубай. В общем, Новак очень хотел, чтобы ему сделали исключение и все же пустили в страну. Нет, не сделали и не пустили. Сам он уверял, что в случае отказа снимется еще до жеребьевки и слово свое сдержал — в основной сетке в Индиан-Уэллс его заменил грузинский теннисист Николоз Басилашвили.

Сенатор от Флориды Рик Скотт публично обратился к президенту США Джо Байдену, чтобы тот все же пустил Джоковича. Американские игроки Райли Опелка и Джон Иснер также поддержали Джоковича. «Какой позор... Страна Свободы», — жестко отреагировал Опелка. «Не переживайте, 11 мая он станет достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке, наши власти с первых дней ковида все делали правильно», — написал Иснер. Но власти США, естественно, решение не поменяли.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Алькарас? Циципас? Медведев?

Сам Джокович, как и прежде, не стал публично расстраиваться по этому поводу. Но понятно, что он переживает, ведь теперь придется вынужденно отдыхать не меньше месяца до начала грунтового сезона, а потом вновь набирать соревновательную форму.

Безусловно, Новак надеется, что в конце лета на турниры перед «Большим шлемом» и на сам открытый чемпионат США-2023 его пустят. Шансы весьма велики, ведь 11 мая (эту дату упоминал Иснер) режим чрезвычайного положения из-за ковида в Америке собираются отменить. Вероятно, отменят и требование вакцинации для иностранцев, хотя гарантий нет. Но как бы то ни было, пока лидер мирового рейтинга, будучи в добром здравии, вынужден вновь пропускать статусные соревнования

Лишится ли Джокович звания первой ракетки мира к началу апреля? Теоретически это возможно, хотя никаких рейтинговых очков защищать сербу не надо — в 2022-м в Индиан-Уэллс и Майами он не играл по той же вакцинной причине. То есть через четыре недели у него будут все те же 7160 очков, что и сейчас. Ближайшему преследователю Карлосу Алькарасу предстоит защищать больше 1000 очков за титул в Майами, поэтому, чтобы снова стать лидером рейтинга, ему надо набирать более 1740 баллов. Это возможно только в случае выигрыша обоих весенних американских «мастерсов». Что, в принципе, возможно, но крайне маловероятно. Дело в том, что Алькарас в конце февраля финале турнира в Рио-де-Жанейро (кстати, проигранном Кэмерону Норри) получил растяжение задней поверхности бедра. А значит, назвать полноценной подготовку к предстоящим турнирам крайне сложно. Да и на харде в 2023 году Карлос турниров пока не играл.

Чуть больше шансов у Стефаноса Циципаса, которому почти ничего не надо защищать в Америке и, как следствие, для лидерства в рейтинге достаточно будет набрать больше 1490 баллов. Но это тоже как минимум один титул и один выход в финал, что с учетом отсутствия игровой практики (Циципас не играл после открытого чемпионата Австралии из-за травмы плеча) является архисложной задачей. Кстати, при определенных обстоятельствах в случае победного дубля в Индиан-Уэллс и Майами Даниил Медведев может взлететь даже в топ-3 мирового рейтинга и возглавить чемпионскую гонку. Если, конечно, после победного хет-трика в Роттердаме, Дохе и Дубае сохранит высочайший уровень игры. В таком случае именно россиянин вновь превратится в главного соперника Джоковича в борьбе за звание первой ракетки мира.