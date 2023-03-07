0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 16:26

Самуэльссон пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за коронавируса

Мария Гусева
Telegram Дзен

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон пропустит индивидуальную гонку на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 25-летний спортсмен сдал положительный тест на коронавирус.

«Поскольку он чувствует себя достаточно хорошо, мы надеемся, что он сможет вернуться к выходным, если будет полностью здоров», — приводит текст заявления сборной Швеции Expressen.

Индивидуальная гонка состоится в четверг, 9 марта. Самуэльссон может выступить в эстафете и масс-старте, которые пройдут 11 и 12 марта соответственно.

Биатлон
Себастьян Самуэльссон
Обсудить
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норвежские биатлонисты победили в супермиксте на этапе Кубка мира в Нове-Место