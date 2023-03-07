Самуэльссон пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде из-за коронавируса

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон пропустит индивидуальную гонку на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). 25-летний спортсмен сдал положительный тест на коронавирус.

«Поскольку он чувствует себя достаточно хорошо, мы надеемся, что он сможет вернуться к выходным, если будет полностью здоров», — приводит текст заявления сборной Швеции Expressen.

Индивидуальная гонка состоится в четверг, 9 марта. Самуэльссон может выступить в эстафете и масс-старте, которые пройдут 11 и 12 марта соответственно.