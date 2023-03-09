Поварницын заявил, что боли в спине стали следствием ковида

Тюменский биатлонист Александр Поварницын, занявший шестое место в спринте, на этапе Кубка Содружества в Тюмени прокомментировал итоги гонки и рассказал о последствиях болезни.

«Мне тяжело сейчас бежать после болезни. Состояние не позволяет хорошо передвигаться на лыжах. Чувствуется, что болезнь и пропущенные тренировки отразились на функционале, хотя по мышцам я свежий. Надо активно восстанавливаться между гонками, чтобы радовать болельщиков. Во время ковида у меня была сильная заложенность носа, я ходил и чихал, добавились и неврологические заболевания — боли в спине. Сейчас приходится себя преодолевать. В этом сезоне я долго держался и не болел, но все-таки организм дал слабину. Хотелось этот спринт пробежать по нарастающей, почувствовать свое состояние. В принципе организм давал мне сегодня бежать. Если бы стало тяжело, то я бы поберегся, но два штрафа сегодня с моей стороны были непозволительны», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

Следующая гонка на этапе в Тюмени у мужчин состоится 11 марта. В 12:00 по московскому времени спортсмены выйдут на старт гонки преследования.

Шестой этап Кубка Содружества в Тюмени станет заключительным в сезоне-2022/23 и завершится 12 марта.