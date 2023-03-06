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Кубок мира

Сегодня, 15:15

Братья Бе наплевали на всех и стартовали с положительным тестом на ковид. Ради чего?

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Братья Йоханнес и Тарьей Бе
Йоханнес и Тарьей Бе.
Фото Global Look Press
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Йоханнес предупреждал о подобном еще в декабре.

Выходные на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место прошли с двумя «бедиумами» — так норвежцы называют подиумы, на которых оказываются оба брата Бе. Йоханнес выиграл связку спринт-пасьют, а Тарьей в обеих гонках был вторым.

Однако если сравнить фотографии с церемоний награждения этих стартов, то в образе братьев можно найти существенное отличие. После спринта Йоханнес и Тарьей, стоя на пьедестале, улыбались зрителям во всю свою норвежскую улыбку, а после пасьюта эти улыбки спрятались под масками FFP2.

Братья не скрывали причину этих изменений и спокойно рассказали СМИ, что перед гонкой преследования сдали положительный тест на ковид. Причем не один.

Биатлонист Тарьей Бе
Тарьей Бе.
Фото Reuters

Тренеры не возражали

Последние две зимы Кубок мира был не таким веселым: практически все этапы проходили без зрителей, с обязательным ношением медицинских масок и соблюдением 1,5-метровой социальной дистанцией. В нынешнем сезоне биатлон вернулся к нормальной жизни, но это не значит, что ковид куда-то исчез.

Перед этапом в Нове-Место тревожные симптомы почувствовал второй номер норвежской команды и общего зачета Стурла Холм Лагрейд. Его ПЦР-тест оказался положительным. Стурла был вынужден уехать из Чехии. Из-за ковида Лагрейда всю сборную Норвегии со спортсменами, тренерами и другими специалистами обязали сдать дополнительные тесты. Если бы не они, то об инциденте с братьями Бе никто бы не узнал.

«Мы старались быть профессионалами и провести хорошую гонку. И у нас получилось, — объяснял после финиша пасьюта Тарьей в интервью TV2. — Мы переживаем насчет того, здоровы мы или нет. Мы боимся худшего. Но чувствовали себя нормально, поэтому решили бежать. Будем надеяться, что удастся еще несколько недель. Если бы Стурла не подхватил «корону», мы бы даже не сдавали тесты. Сегодня мы были очень уверены в том, что нужно делать, но мы чувствуем себя на все сто процентов. Остается только скрестить пальцы».

Йоханнес же уверял, что результаты тестов были слабые, так что волноваться не стоит. Кроме того, младший Бе заявил, что старается обезопасить других и соблюдает меры предосторожности. Рассказывал он это, находясь в гуще людей в микст-зоне.

Йоханнес Бе. Йоханнес Бе взял медали во всех гонках, но вечный рекорд установить не смог

«У меня было три теста. Один слабый, другой очень слабый и третий отрицательный. Может быть, нахожусь в начальной стадии. Пока неизвестно. Утром чувствовал себя хорошо, поэтому не видел причин зацикливаться на этом. Мы старались держаться на расстоянии от всех, и мне неловко, что я тут хожу. Не хочется разгуливать повсюду с положительным тестом. Поэтому думаю, что будет лучше, если вернусь домой».

А что же тренеры? Они предоставили сделать выбор братьям. «Это было их решение. Наш врач сказал, что если у них нет симптомов, а только положительный результат, то они должны сами решать, бежать или нет», — говорил тренер по стрельбе сборной Норвегии Зигфрид Мазе ARD.

Никаких претензий от соперников братья не получили. Это несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация на Кубке мира сейчас не самая приятная. Перед этапом в Нове-Место положительный тест на ковид сдал действующий обладатель Кубка мира француз Кентен Фийон-Майе. У норвежской сборной потери были не только в мужской команде, но и в женской. Из-за болезни в Чехии не выступили Ида Лиен, Рагнхильд Фемстейневик и Юни Апрнеклейв. В итоге в Нове-Место состав норвежек состоял из трех биатлонисток.

Не сообщается, что у девушек был коронавирус, однако все они пропустили этап. Но не братья Бе.

Биатлонист Йоханнес Бе
Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

На старт даже с ковидом

В свое оправдание Йоханнес Бе говорит о том, что сложно пропустить гонку преследования, когда ты стартуешь в ней первым с 30-секундым преимуществом. Для норвежца в этом сезоне особенно важно принимать участие во всех личных стартах Кубка мира, чтобы уверенно выиграть общий зачет.

Дело в изменившихся правилах IBU. В предыдущие годы из общего зачета вычитали два худших результата биатлониста в сезоне, а в пандемийные сезоны даже четыре, то есть можно было без ущерба для тотала пропустить четыре гонки. С нынешней зимы каждый старт идет в зачет, и ни один результат не будет из него вычитаться.

Комментируя эти правила в декабре, Йоханнес спроецировал ситуацию, которая в итоге случилась с ним в Нове-Место: «Если не придется сидеть на унитазе, я буду выступать. Даже если у меня будет температура или еще что-то. Не могу позволить себе не выйти на старт. Даже с ковидом. Не хочется сидеть сложа руки и проигрывать на Кубке мира с разницей 20 очков лишь потому, что ты кашлял перед пропущенной гонкой», — передает слова младшего Бе TV2.

Но сейчас первому месту Йоханнеса в общем зачете вообще ничего не угрожает. Особенно после того, как этап в Нове-Место пропустил его главный преследователь Стурла Лагрейд.

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Положение в общем зачете Кубка мира после 16 из 21 гонок
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1319 очков
2. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 920 очков
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 682 очка
4. Тарьей Бе (Норвегия) — 598 очков
5. Мартин Понсилуома (Швеция) — 567 очков

В календаре осталось два этапа в шведском Эстерсунде и норвежском Холменколлене. Всего пять личных гонок. Максимум за одну гонку можно набрать 90 очков. То есть обойти Йоханнеса в этом сезоне теоретически может только Лагрейд, да и то, если Бе-младший пропустит все оставшиеся старты, а Стурла после болезни вдруг выдаст серию из пяти побед. В таком случае у Лагрейда будет 1370 очков против 1319.

Учитывая текущее преимущество, кажется, что Йоханнес с братом зря рисковали своим здоровьем и окружающих. После этапа в Нове-Место Бе-младший, видимо, произвел необходимые подсчеты и понял, что Большой хрустальный глобус в этом сезоне от него никуда уже не убежит. В понедельник менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан сообщил NRK, что братья не полетели вместе со всеми в Эстерсунд и отправились домой.

Однако Бе все равно планируют заехать в Швецию. В воскресенье они хотят выступить в масс-старте. До этого в Эстерсунде пройдет одна личная гонка у мужчин — индивидуальная. Если Лагрейд проведет ее неудачно, то уже в четверг Йоханнес оформит победу в общем зачете и завоюет свой четвертый Большой хрустальный глобус.

Йоханнес Бе. Катастрофа Норвегии в эстафете. Партнеры подставили Йоханнеса Бе и лишили его рекорда

Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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