Получивший повестку бобслеист Хузин сообщил, что готов защищать честь страны не только на соревнованиях

Российский бобслеист Ильвир Хузин получил повестку в военкомат. Он заявил, что готов защищать честь России не только в спорте, если в этом будет необходимость.

«Мне пришла повестка в военкомат, завтра собираюсь туда пойти. Какова была моя реакция при получении повестки? Мне много раз приходилось защищать честь страны на международных соревнованиях. Я остаюсь действующим спортсменом и сейчас, но теперь, если понадобится, буду защищать ее в другом качестве», — приводит ТАСС слова 32-летнего спортсмена.

Хузин является трехкратным призером этапов Кубка мира по бобслею (дважды в 2012 году и в 2013-м). На чемпионате мира 2015 года он занял третье место в соревнованиях смешанных команд. В прошлом сезоне бобслеист выступал на этапах Кубка Европы, на которых в составе российской четверки дважды становился победителем, а также по разу завоевывал серебряную и бронзовую медали.