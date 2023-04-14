Российские бобслеисты могут вернуться на международные соревнования с начала следующего сезона

Международная федерация бобслея и скелетона ответила на запрос «СЭ» о рекомендациях МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные старты. Из ответа следует, что российские бобслеисты и скелетонисты могут вернуться на соревнования уже с начала сезона-2023/24.

— IBSF поддерживает призыв МОК к миру. Являясь частью Олимпийского движения, IBSF продолжит вносить свой вклад в любые миротворческие усилия. Поэтому IBSF решительно осуждает любую форму насилия и войны. Спорт всегда наводил мосты и вселял надежду.

Аналогичным образом, IBSF приняла к сведению рекомендации МОК для международных федераций по поводу участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку соревновательный сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы, — ответила «СЭ» пресс-атташе федерации Ангела Штальхаке.

Ранее к международным соревнованиям допустили российских тхэквондистов, борцов, представителей настольного тенниса, фехтовальщиков и скейтбордистов.