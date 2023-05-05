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Сегодня, 21:08

Бывший бобслеист сборной России Зайцев умер в возрасте 31 года из-за лейкоза

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский бобслеист Владимир Зайцев скончался на 32-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на семью спортсмена.

«Владимир боролся с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз», было множество осложнений. К сожалению, Владимира не стало 5 мая», — сказал ТАСС собеседник.

Зайцев являлся мастером спорта международного класса по бобслею, был разгоняющим. Он становился победителем и призером первенства России, а также призером чемпионата России. Он был серебряным призером юниорского первенства мира.

Последний раз Зайцев выступал на международных стартах за сборную России в январе 2016 года, когда в составе своего экипажа-четверки стал шестым на этапе Кубка Европы.

Источник: ТАСС
Сборная России по бобслею
бобслей
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