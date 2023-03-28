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Сегодня, 14:21

Сергеева призналась, что у нее нет проблем с мотивацией в отсутствие зарубежных стартов

Алина Савинова
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Чемпионка России по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что перед стартом первенства страны в Сочи не испытывала проблем с мотивацией.

«Откуда я черпаю мотивацию в отсутствие зарубежных стартов? А с этим на основных турнирах у меня проблем никаких нет. Многие ждут, когда я уйду на пенсию, что меня сильно цепляет и злит. Если хотите, чтобы я ушла, то докажите в стартовом разгоне и на финише, что сильнее меня. И вообще, на протяжении всей моей карьеры, мне кажется, всегда рядом со мной был кто-то более перспективный и более опытный, когда я только начинала, или более молодой — в последующие периоды», — приводит ТАСС слова Сергеевой.

Чемпионат России по бобслею в Сочи стартовал 25 марта. В женских заездах на монобобах Сергеева заняла первое место.

Источник: https://tass.ru/sport/17386025
бобслей
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