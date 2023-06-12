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Бобслей

Сегодня, 13:40

Трофимец рассказала матери о занятиях бобслеем, лишь став чемпионкой России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Действующая чемпионка России в толкании ядра Снежана Трофимец на протяжении нескольких месяцев не говорила матери о том, что совмещает занятия легкой атлетикой с выступлениями в роли разгоняющей в бобслейном экипаже.

«Когда мне предложили попробовать себя в бобслее, то я подумала, почему бы и нет. Мне всего 23 года, я люблю быструю езду в автомобиле, поэтому мне и в бобе с самого начала не было страшно спускаться. Но маме очень долго не говорила про бобслей из-за боязни, что ей этот мой шаг не понравится. Но когда мама и папа уже после чемпионата России узнали всю правду, то после просмотра победного видео им новый для меня вид спорта понравился. Хочу в будущем стать пилотом, какие-то глобальные задачи в бобслее я пока не ставлю, все равно нас не допускают сейчас на международные старты как в легкой атлетике, так и в бобслее. Тренируюсь, а там уже будет видно», — приводит слова Трофимец ТАСС.

Трофимец, не проигравшая с июня 2021 года в толкании ядра ни одного национального старта, осенью приняла решение попробовать себя в бобслее. 31 марта она вместе с пилотом Надеждой Сергеевой выиграла чемпионат России по бобслею в соревнованиях экипажей бобов-двоек. Четырьмя неделями ранее Трофимец одержала победу в толкании ядра на зимнем чемпионате России по легкой атлетике.

Источник: https://tass.ru/sport/17987779
бобслей
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