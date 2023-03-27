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Демурчян: «Сначала не поняла, что включили не наш гимн. Услышала Чайковского — стало обидно»

Демурчян прокомментировала ситуацию с награждением на ЧМ-2023
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Анастасия Демурчян.
Фото Федерация бокса России
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Чемпионка мира по боксу среди женщин (категория до 70 кг) Анастасия Демурчян в интервью «СЭ» прокомментировала ситуацию с награждением на ЧМ-2023, когда вместо гимна России включили первый концерт Чайковского.

— Ошибка с включением Чайковского вместо гимна России. Были мысли, что это произошло умышленно?

— Честно, не задумывалась об этом. Возможно, но ничего об этом не знаю. В моменте было не особо приятно. Сначала не поняла, что включили не наш гимн, такие эмоции тогда были, не понимала, что происходит. Через пару секунд услышала Чайковского, стало обидно. Зато после все наши болельщики вместе с нами спели гимн, а потом я прошлась по рингу с флагом России. Это даже лучше было, чем награждение.

Демурчян победила в весовой категории до 70 кг. В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт. По итогам трех раундов победу единогласным решением (5:0) одержала Демурчян.

Россияне по решению Международной ассоциации бокса (IBA) были допущены на турнир с флагом и гимном. Первый концер Чайковского использовался в качестве музыкального сопровождения с участием сборной России на Олимпиаде в Токио и Пекине.

Анастасия Демурчян. «Услышала Чайковского — стало обидно». Демурчян о скандале с гимном России на ЧМ и планах на Олимпиаду
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