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Сегодня, 14:06

Генсек Федерации бокса России Кириенко высказалась о проблеме участия мужчин в женских турнирах

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что проблема выступления мужчин и спортсменок с повышенным уровнем тестостерона в женских соревнованиях является международной.

«В женском боксе такая тема возникла в последние пять лет. Международная ассоциация бокса наводит порядок в этом направлении. Мы подозревали некоторых спортсменок в том, что они не очень напоминают женщин. Это неприятный случай. Но такое есть не только в боксе», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила от чемпионата мира-2023 в Нью-Дели нескольких спортсменок из-за повышенного тестостерона.

Источник: https://tass.ru/sport/17376567?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Бокс
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