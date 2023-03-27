Генсек Федерации бокса России Кириенко высказалась о проблеме участия мужчин в женских турнирах

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что проблема выступления мужчин и спортсменок с повышенным уровнем тестостерона в женских соревнованиях является международной.

«В женском боксе такая тема возникла в последние пять лет. Международная ассоциация бокса наводит порядок в этом направлении. Мы подозревали некоторых спортсменок в том, что они не очень напоминают женщин. Это неприятный случай. Но такое есть не только в боксе», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила от чемпионата мира-2023 в Нью-Дели нескольких спортсменок из-за повышенного тестостерона.