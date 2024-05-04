Российских волонтеров не пускают на Олимпиаду. Они пытаются заставить Францию проявить гостеприимство

Очень странная история от французского МВД.

Две цитаты президента Франции Эммануэля Макрона.

Первая [в ответ на вопрос, попытается ли Россия помешать проведению Игр]: «Без сомнений. В частности, в информационном плане».

Вторая: «Олимпизм позволяет странам и спортсменам, которые не согласны друг с другом, примириться. Россиянам окажут тот же прием, что и атлетам со всего мира. Париж примет участников Игр в духе олимпийских традиций, которых придерживается».

Но когда дошло до дела, появилось ощущение, что, к сожалению, французское государство расставило цитаты для себя именно в таком порядке — первая важнее второй. Хотя вторая гораздо фундаментальнее, да и французы за последние годы провели множество спортивных мероприятий, от футбольного Евро до Кубка мира по регби — и к их гостеприимству, несмотря на стереотип о снобизме, нареканий не было.

Но теперь французские власти решили побороться с теми, кто по своему зову и за свои деньги был готов сделать Олимпиаду сказкой — волонтерами.

Фото Reuters

Выстрел по обеим ногам

Вообще это удивительно, что при нынешнем кризисе олимпийских идей еще есть множество людей, которые о них помнят и верят. В добро, в конце концов. Что можно и нужно отпроситься на три недели в отпуск, доехать до Парижа/Токио/Рио-де-Жанейро и улыбаться незнакомым людям, помогая им найти выход или туалет, а иногда и выслушивать претензии в организации. И все равно улыбаться.

Волонтерство — это, конечно, со стороны весело и прикольно, но изнутри очень непросто и изматывающе. Как сейчас модно говорить, ресурс точно после этого придется восстанавливать.

И вот этих людей из России и Белоруссии решило послать французское правительство. Вполне в духе феерических санкций против обычных россиян типа блокировок карт и невыдачи виз. Окей, в мире идет политическое противостояние. Да, допустим, вы верите, что Россия информационно атакует Игры. Но вы серьезно верите, что это сделают 800 волонтеров у стойки в аэропорту? Даже если так — проводите точечные проверки, сделайте свою работу. По такой логике в принципе не нужна церемония открытия на Сене, да и половину соревнований лучше отменить. А вдруг что?

Из-за блокировок карт пострадали как раз те россияне, которые, собственно, и стремились переехать во Францию/Армению/Грузию/подставьте нужную страну. С волонтерами похожая история — среди подавших заявки есть граждане России, живущие во Франции. Их проживание не угрожало Пятой республике — но после заявки в МОК все изменилось, и теперь они уже угроза.

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Нехорошие намерения

— Мы с сожалением сообщаем вам, что больше не сможем рассчитывать на то, что вы станете одним из волонтеров Парижа-2024, — такие однотипные письма увидели россияне и белорусы, желавшие стать волонтерами. Обосновывается это «соображениями безопасности».

Французское издание 20 minutes приводит слова россиянки Дианы, живущей во Франции с 2019 года. В конце 2023 года ее выбрали в качестве волонтера Олимпийских игр, что было для девушки «величайшим подарком на Новый год за всю жизнь». Она уже работала волонтером на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Диана посетила слет волонтеров в марте, прошла обучение. Но «в отношении вас было вынесено неблагоприятное заключение», говорилось в письме со ссылкой на французский «кодекс внутренней безопасности». «Я поняла, что представляю серьезную опасность для этой страны», — возмущается 31-летняя девушка, работающая в крупной французской компании.

Теперь российские волонтеры хотят обратиться к министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманену и собираются писать коллективную претензию.

— Мы стали выяснять, кто именно отказал нам в участии. Это Министерство внутренних дел Франции. Еще в марте руководитель ведомства заявил, что около 800 заявок на олимпийскую аккредитацию получили отказ из-за «нехороших намерений».

Но о каких «намерениях» может идти речь в нашем случае? — приводит РИА Новости слова одной из волонтеров из России.

Справедливости ради надо сказать, что подавляющее большинство комментариев на французских сайтах под статьями об отказе — в поддержку россиян. «Это чистая дискриминация», «А что насчет Ирана и стран Африки?», «Сколько погибло людей от рук русских во Франции, а сколько от исламистов? Мы ошибаемся в выборе врага» — некоторые из них.

Дмитрий Песков. Фото Павел Волков, Известия

Сложно и не согласиться с аргументацией пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Можно только выразить сожаление, потому что среди болельщиков, среди гостей Олимпиады будет очень много русскоговорящих людей, будет очень много русских людей — они живут в других странах, но они приедут во Францию. В данном случае организаторы, чуть-чуть скупясь гостеприимством, лишают этих людей помощи тех волонтеров, которые могли наилучшим образом оказать им содействие с тем, чтобы сделать их пребывание во французской столице приятнее».

Возможно, очевидное несоответствие закону все же заставит французов пересмотреть решение после жалоб россиян. В конце концов, во Франции закон вроде как еще работает.