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Сегодня, 13:59

Хрюнов заявил, что Бузову в бое с Загитовой заменит другая медийная личность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что в боксерском поединке с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой певицу Ольгу Бузову заменит другая медийная звезда.

«Как продвигается организация боя Загитовой и Бузовой? Появились новые идеи. Бузову мы заменим на девушку с подобной медийностью и вернемся к переговорам. Будет ли это тоже певица? Нет, это будет такой же медийности девушка, она занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Имя назовем, когда все подпишем. Кто спонсоры и вещатель? Я прямо сейчас прибыл на переговоры со спонсорами. Будем решать», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Алина Загитова провела несколько тренировок по боксу. Хрюнов ранее говорил о желании организовать ей поединок, например, против Ольги Бузовой.

Источник: https://legalbet.ru/news/hryunov-zayavil-chto-buzovu-v-boe-s-zagitovoj-zamenit/
Бокс
Алина Загитова
Владимир Хрюнов
Ольга Бузова
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