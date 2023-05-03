Российский боксер Шумков вышел в 1/8 финала чемпионата мира

Российский боксер Всеволод Шумков одержал досрочную победу в поединке 1/16 финала чемпионата мира в весовой категории до 60 кг против представителя Израиля Владислава Ворошилова.

В следующим бою Шумков встретится с победителем поединка между Мирзохидом Имамназаровым из Киргизии и представителем Азербайджана Тайфуром Алиевым.

В весовой категории до 71 кг россиянин Игорь Свиридченков вышел в 1/16 финала, победив испанца Серхио Мартинеса. Его следующим соперником станет победитель поединка между Кассимом Мбундвике из Танзании и Пеерапатом Йеасунгноеном из Таиланда.

Чемпионат мира по боксу проходит с 30 апреля по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Российские спортсмены участвуют без ограничений — под флагом и с гимном страны.