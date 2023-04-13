Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
ММА / UFC
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи
Бокс - Любительский
Олимпиада
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 11:16

IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде из-за неучастия россиян

Мария Гусева
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Международная ассоциация бокса (IBA) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой лишить Европейские игры-2023 статуса квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

В июне 2022-го МОК сообщил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года снова будет проводиться не под эгидой IBA. В феврале МОК подтвердил, что мужской и женский чемпионаты мира по боксу, проводимые IBA, не будут являться отборочными турнирами к Олимпиаде-2024, поскольку членство IBA в МОК все еще приостановлено.

Как сообщает источник, IBA сообщила, что Европейские игры нужно лишить квалификационного статуса из-за решения Европейских олимпийских комитетов не допускать до участия в них спортсменов из России и Беларуси.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований до сих пор остается невыполненным. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Олимпийских играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА
Бокс
Олимпиада
МОК
2
Читайте также
«Гагарин обладал фантастическим обаянием. На уровне гипноза». Истории ко Дню космонавтики
Зачем в РПЛ ввели ВАР? Это же «оптический обман». Колонка Казакова
Посол Антонов заявил об ущербе для США от новых санкций против России
Песков назвал спецслужбы инициаторами ареста журналиста WSJ
Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая
Российские танкисты уничтожили САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
Популярное видео
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: видеообзор боя UFC 282
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон: видеообзор боя UFC 282
Брайс Митчелл — Илия Топурия: видеообзор боя UFC 282
Тай Туиваса — Сергей Павлович: видеообзор боя UFC on ESPN 42
Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 281
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мехонцев: «В 60-е годы был расизм в отношении афроамериканцев. Сейчас такая политика идет в отношении русских»