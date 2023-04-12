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Кравцов: «Заграничные функционеры наказывают не себя, а своих спортсменов, бойкотируя ЧМ»

Алина Савинова
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Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов высказался о том, что ряд федераций принял решение бойкотировать женский и мужской чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян.

«Заграничные функционеры наказывают не себя, а своих спортсменов, совершенно верно. Функционеры же сытые, довольные сидят в своих креслах. А люди, которые пашут в зале, то есть спортсмены и тренеры, страдают от таких решений. Знаю, что есть ряд спортсменов из бойкотирующих стран, которые, вопреки решению своих функционеров, все-таки приедут на мужской ЧМ. Приняли такое решение, а профинансирует этих участников офис IBA. Люди не хотят жертвовать своим спортивным будущим и настоящим в угоду политическим руководителям», — приводит «Чемпионат» слова Кравцова.

В октябре 2022 года Международная федерация бокса (IBA) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран.

Мужской чемпионат мира по боксу пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая, женский — в Дели с 15 по 31 марта.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5065351-kravcov-sytye-funcionery-nakazyvayut-svoih-sportsmenov-bojkotiruya-chempionaty-mira.html
Бокс
Эдуард Кравцов
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