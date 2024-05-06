«Даллас» обыграл «Вегас» и вышел во второй раунд плей-офф

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 2:1.

В составе «Старз» отличились Уайтт Джонстон и Радек Факса, у «Голден Найтс» гол забил Бретт Хауден.

«Даллас» победил в серии со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Колорадо».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Даллас» — «Вегас» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Джонстон — 4, 14:34 — 1:0. Хауден — 1 (Амадио, Карлссон), 35:25 — 1:1. Факса — 1 (Смит, Харли), 40:44 — 2:1.

Вратари: Эттингер — Хилл (58:10).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 24 (6+8+10) — 23 (7+8+8).

Наши: Дадонов (12.54/0/0) — Барбашев (13.44/1/0).

6 мая. Даллас. American Airlines Center. 19046 зрителей.

Счет в серии: 4-3.