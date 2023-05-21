Девин Хейни: «Ломаченко — с отрывом мой самый сложный соперник в карьере»

Американец Девин Хейни прокомментировал победу над украинцем Василием Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Судьи отдали победу Хейни — 116:112, 115:113, 115:113.

«Снимаю шляпу перед Ломой, он — с большим отрывом мой самый сложный соперник. Он включается в поздних раундах, он — мастеровитый боец, будущий член Зала славы. АльхамдулиЛлах, спасибо Аллаху, это было благословление, все благодаря ему. Эта победа вписала меня в историю навечно, я побил будущего члена Зала славы», — сказал Хейни.

24-летний Хейни провел вторую успешную защиту своих поясов. На его счету 30 побед в 30 поединках.

35-летний Ломаченко потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.