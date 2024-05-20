Радченко: «Зенит» станет чемпионом России"

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу команды в матче 29-го тура РПЛ против «Ахмата» (5:1).

— «Зениту» надо было обыгрывать «Ахмат». Никакой другой результат команду не устраивал, — приводит слова Радченко «РБ Спорт». — План тренерского штаба сработал. Быстрый гол повлиял на игру. Что касается Кассьерры, у него была голевая засуха, но это свойственно нападающим. Вряд ли кто-то прогнозировал, что он забьет пять мячей.

— Кто станет чемпионом?

— Не припомню, когда у нас была подобная чемпионская гонка. Для болельщиков такая ситуация в чемпионате — это здорово. Очень трудно предположить, кто займет первое место, но, думаю, этой командой будет «Зенит».

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».