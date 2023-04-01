Американец Джонсон попросил у Путина паспорт РФ после боя с Дациком

Американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

43-летний американец одержал победу решением большинства судей в главном бою «Бойцовского клуба РЕН ТВ» над российским бойцом ММА Вячеславом Дациком. По завершении боя он публично обратился к президенту России.

«Я бы хотел сделать официальное заявление к Владимиру Путину. Я бы хотел получить российское гражданство и жить здесь. Я хотел бы быть частью этой страны», — сказал Джонсон после боя.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.