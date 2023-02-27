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Сегодня, 06:36

Джейк Пол после поражения от Фьюри: «Уважение Томми, но мы заслуживаем реванша»

Джейк Пол попросил реванш после поражения от Томми Фьюри
Руслан Минаев
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Американский блогер и боксер Джейк Пол прокомментировал поражение от британца Томми Фьюри.

Поединок завершился победой Фьюри раздельным решением судей — 74:75, 76:73, 76:73.

«Уважение Томми, он победил. Думаю, мы заслуживаем матча-реванша. Не знаю, солидарен ли я с судьями, но дважды выиграл раунд 10-8.

Я чувствовал себя неважно и дважды болел за время лагеря, травмировал руку. Но это не оправдания — я проиграл", — сказал Пол после боя.

Для Пола это поражение стало первым в карьере — до этого блогер победил в шести поединках.

На счету младшего брата чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри теперь девять побед и ни одного поражения.

Джейк Пол
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