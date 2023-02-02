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2 февраля, 23:02

Бетербиев: «Не хочу называть Бивола «редиской»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) вызвал на очный поединок Дмитрия Бивола.

«Жду ли я бой с Биволом? Конечно! Не надо быть ясновидящем, чтобы это понять. Надо подписать контракт! Не хочу нелестно отзываться о Биволе, называть его «редиской», но Гвоздик и Смит говорили, что хотели титульный бой — и мы его сделали. Промоутеры, телевидение — никаких проблем нет, если инициатива идет от боксера. Я не знаю, сколько я Бивола должен вызывать. Все время говорю: «Давайте сделаем этот бой»! Бивол тоже говорит? Можно говорить, а можно сделать», — приводит слова Бетербиева «КП-Спорт».

Бетербиев и Бивол владеют главными чемпионскими поясами в полутяжелом весе. Бетербиев — по версиям WBC, WBO и IBF, Бивол — по версии WBA. Победитель возможного боя между Артуром и Дмитрием получит звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что не позволит Биволу подраться с Бетербиевым из-за его российского гражданства.

Источник: КП-Спорт
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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