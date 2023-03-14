Бетербиев: «Кадыров внес большую лепту в каждую мою победу»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) рассказал, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров помогает ему и финансово, и морально. Об этом Бетербиев сказал в подкасте Григория Дрозда.

— Ты говорил, что Рамзан Кадыров в какой-то сложный момент твоей жизни стал для тебя опорой и верным другом. Что это был за момент?

— Мне было 16 лет, у меня не стало отца. Я вернулся с первенства мира в Баку, а через пять дней отец попал в автокатастрофу и погиб. Отец был очень рад, что я занял третье место в таком престижном турнире... После того, что случилось, у меня не было желания продолжать, был сильный тормоз. Помню, мама сильно меня поддержала. Как раз тогда пришло предложение из Москвы, из училища олимпийского резерва. Мама меня направила, я послушался ее, приехал в училище, а дальше уже пошло. Дальше — когда ты боксируешь, даже во взрослой сборной, за каждым боксером стоит какой-то авторитет, есть какая-то финансовая поддержка. Я боксировал в Чечне в турнире, мне Рамзан Кадыров сказал: «Я тебе помогу всем, чем смогу. Финансово, морально — все сделаю. Но в ринге должен боксировать ты». С тех пор он меня всячески поддерживает. Считаю, что он внес большую лепту в каждую победу.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.