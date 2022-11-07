Бой Тищенко с Пересом перенесен на 2023 год

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко (10-1) и экс-чемпион мира Майк Перес (27-3-1) должны были возглавить турнир RCC Boxing Promotions, который пройдет 19 ноября в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба организации, сегодня 7 ноября Перес по состоянию здоровья был вынужден прервать тренировочный процесс, и его команда обратилась с просьбой о переносе поединка.

Таким образом, Тищенко и Перес могут встретиться в первой половине 2023 года, однако для Евгения есть еще один вариант — Юниер Дортикос. В ближайшее время будет принято решение о сопернике и дате поединка.