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Сегодня, 14:44

Бой Тищенко с Пересом перенесен на 2023 год

Руслан Минаев
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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко (10-1) и экс-чемпион мира Майк Перес (27-3-1) должны были возглавить турнир RCC Boxing Promotions, который пройдет 19 ноября в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба организации, сегодня 7 ноября Перес по состоянию здоровья был вынужден прервать тренировочный процесс, и его команда обратилась с просьбой о переносе поединка.

Таким образом, Тищенко и Перес могут встретиться в первой половине 2023 года, однако для Евгения есть еще один вариант — Юниер Дортикос. В ближайшее время будет принято решение о сопернике и дате поединка.

Бокс
Евгений Тищенко
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