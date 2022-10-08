Бронзовый призер Олимпиады-2020 Хатаев заявил, что хочет выступать в профессиональном боксе

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Имам Хатаев поделился эмоциями после победы в чемпионате России по боксу в весовой категории до 80 кг.

«После Олимпиады я не боксировал. Прошел год и два месяца, поэтому первые поединки мне давались тяжело. Сегодня чувствовал себя лучше. Если бы провел еще один-два поединка, было бы еще лучше. В ближайшее время я собираюсь выступить в профессиональном боксе. Давно уже жду хороших предложений. Поступит — не откажусь», — цитирует Metaratings.ru Хатаева.

Спортсмен сообщил, что может пропустить чемпионат мира по боксу.

«На любительском чемпионате мира я не особо себя вижу, потому что хочу дать дорогу молодым. Мне 28 лет. Но есть пример и Андрея Замкового, который показывает, что боксировать на высоком уровне можно и в 35 лет», — добавил он.

28-летний Хатаев является чемпионом мира среди студентов 2014 года, бронзовым призером Олимпиады-2020 и трехкратным чемпионом России.

В профессиональном боксе спортсмен провел 2 поединка, одержав 2 победы накаутом.