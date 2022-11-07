Дрозд: «Бивол по навыкам в защите на уровне Уиттакера, Али и Леонарда. Только бы Тони создал ему проблемы»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд оценил мастерство Дмитрия Бивола в защите в сравнении с общепризнанными легендами в этом компоненте.

— Общепризнанно гениями защиты считаются Мохаммед Али, Пернелл Уиттакер, Рэй Леонард. В моем понимании, Дмитрий Бивол уже на этом уровне.

— Это даже не обсуждается, Дима на очень высоком уровне. Вот 44-0 (рекорд Рамиреса — прим. «СЭ») — это же цифры живые? Это же были настоящие люди, правильно? И многие из них были ребята неплохие, тот же кубинец последний, Баррера — ну это очень хороший уровень, и он [Рамирес] просто разрушил его, убил его в корпус. Но Дмитрий настолько растет, он просто шансов не оставляет. Он реально не пропустил ни одного сильного удара. Это в бою за титул чемпиона мира с обязательным претендентом, у которого 44-0!

Это уровень колоссальный мастерства. Он достоин любого легендарного средневеса и полутяжеловеса, Дима поднялся на новую высоту. Но если брать защиту, для меня одна из лучших защит, что я видел — это, конечно, Джеймс Тони. Когда Джеймс боксировал в 76 кг и даже в 79 кг — это была бы проблема [для Бивола]. Хотя Рой победил его, но Джеймс все-таки справлялся именно с школьными боксерами, он это умел делать. Это было бы очень интересно. Я был поражен тем, что Тони делал в ринге, это была просто фантастика.