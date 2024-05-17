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Судейство

Сегодня, 21:35

Судье Иванову не дают в РПЛ матчи «Спартака», Кукуляку — «Урала»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Департамент судейства РФС в чемпионате России-2023/24 воздерживается от назначения некоторых арбитров в роли судей на матчи определенных команд.

Например, ростовчанину Сергею Иванову не дают обслуживать в качестве судьи матчи с участием «Спартака» (только пару раз видеоарбитром), «Факела» и «Рубина».

Удивительно, на матчи с участием «Пари НН» ни разу не назначались в роли арбитра лучшие рефери сезона — москвич Сергей Карасев, петербуржец Кирилл Левников и волгоградец Рафаэль Шафеев. При этом Карасев еще ни разу в этом чемпионате России не выводил на поле «Балтику», а Шафеев — «Локомотив».

Петербуржца Владислава Безбородова не назначают судьей на игры с участием «Ростова» и «Крыльев Советов». Даже в качестве ВАР ему дали только по одному матчу этих команд.

Сергей Карасев. Основная нагрузка в чемпионате России-2023/24 легла на 11 из 23 судей

Сочинцу Павлу Кукуяну как судье не дают матчи «Ахмата», «Оренбурга» и «Факела». Их он изредка видит на мониторах в ВАР-центре.

Алексей Сухой (Люберцы) не работает судьей в РПЛ на встречах «Динамо» и «Крыльев» — только как ВАР (по разу) и резервным (по два раза).

Уникален Евгений Кукуляк (Калуга). Вы не найдете его в этом сезоне в списке назначений на матчи «Урала» ни в какой роли.

Речь о рефери, у каждого из которых от 13 до 16 матчей в чемпионате.

РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
11
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