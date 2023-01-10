Лебедев: «Без Бивола у американцев не будет таких рейтингов и просмотров. Он лучший!»

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» отреагировал на звание Дмитрия Бивола «Боксер года» по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA).

«Это абсолютно верное решение по всем параметрам. Он победил Альвареса, Рамиреса. Победил самых лучших, поэтому все по-честному. Как могли не признать Бивола лучшим боксером года, если это объективно заслуженно? У американцев всегда бизнес, ничего личного. А где бизнес, там всегда интерес денег. Без Бивола, возможно, у них не будет таких рейтинга и просмотров. Если не будет лучшего, тогда не будет таких острых боев. Безусловно, Бивол лучший, но давайте не забывать, что он состоит в команде. Я бы признал еще лучшим менеджера Вадима Корнилова и тренера Геннадия Машьянова, поэтому их заслуга в том числе», — сказал Лебедев «СЭ».

На эту награду были номинированы абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0), экс-чемпион WBC в первом легчайшем весе Джесси Родригес (17-0), чемпион WBA в первом легком весе Эктор Луис Гарсия (16-1), абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0) и чемпион WBC и WBA в первом наилегчайшем весе Кенширо Терадзи (20-1).