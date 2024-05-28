«Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы в сезоне-2023/24

«Зенит» занял первое место среди всех клубов Восточной Европы по посещаемости в сезоне-2023/24, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, средняя посещаемость сине-бело-голубых в домашних матчах составила 28 158 зрителей. На второй и третьей строчках расположились команды из Польши «Лех» (24 852) и «Легия» (24 716). Четвертое место занял «Краснодар» (23 623).

В топ-15 также вошел еще один из клуб из РПЛ, а именно «Спартак» (15 286), ставший 13-м.