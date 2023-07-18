Усик рассказал, чей стиль он копировал, когда был любителем

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0) признался, что будучи любителем копировал движения экс-чемпиона мира по боксу в полулегком весе Насима Хамеда (36-1).

«Когда мы были любителями, мы копировали его движения. В зале на нас оказывалось давление, потому что нам не разрешали этого делать. Нам говорили, что это выглядит так, будто мы теряем концентрацию, теряем внимание, что мы не контролируем себя. Но я продолжал делать это даже во время соревнований», — сказал Усик в интервью BT Sport Boxing.

Усик следующий бой должен провести против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1) 26 августа в Вроцлаве, Польша.