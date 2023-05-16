Тайсон Фьюри: «Я ударю Усика, он упадет, а я пойду и напьюсь в центре города»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) подтвердил, что хочет провести два боя: против чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) и бывшего чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Я не думаю, что в боксерском противостоянии кто-то кого-то боится, — приводит слова Фьюри журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter. — Бой должен произойти, он должен произойти в этом году. Я просто думаю, что это легкая работенка. Я ударю его, он упадет, а я пойду и напьюсь в центре города. Бой с Джошуа? Я бы хотел, чтобы это случилось, очень хотел бы... Я бы хотел подраться с Александром Усиком, я бы хотел подраться с Эй Джеем, но я просто не думаю, что они хотят драться со мной».

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.