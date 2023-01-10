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Сегодня, 15:12

Дастин Порье дал прогноз на бой Райана Гарсии и Джервонта Дэвиса

Руслан Минаев
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Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) предполагает, что регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (28-0) одолеет бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсию (23-0).

«Я склоняюсь к победе «Танка» только потому, что он был активным, постоянно дрался. Сложно сказать, но я ставлю на «Танка», — сказал Порье в интервью BroBible.

Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.

Бокс
Дастин Порье
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