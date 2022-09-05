Лебедев о Борисе Лагутине: «Он оставил неизгладимое впечатление и яркие победы»

Российский боксер Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни шестикратного чемпиона СССР по боксу Бориса Лагутина.

«Личным знакомство не могу похвастаться. Честь и уважение. В российском и советском боксе он оставил неизгладимое впечатление и яркие победы. Весь СССР и вся Россия об этом знает. Для тех, кто интересуется боксом, фамилия Лагутин — большими буквами в истории бокса. Вечная память нашим боксерам — легендам», — сказал Лебедев «СЭ».

4 сентября на 85-м году жизни скончался шестикратный чемпион СССР по боксу Борис Лагутин. Причину смерти Федерация бокса России не сообщает.