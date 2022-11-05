Дрозд назвал Рамиреса самым сложным соперником для Бивола за последнее время

Бывший чемпиона мира по версии WBC Григорий Дрозд поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола против Хильберто Рамиреса.

«Мне кажется, что за последнее время Рамирес будет самым сложным соперником для Дмитрия, ему точно будет тяжелее, чем в крайнем бою с Альваресом, это очевидно. Про Рамиреса могу сказать, что это парень с ударом, неплохо обучен, хорошая психология, габариты большие — это его плюсы.

Я думаю, что технически, умственно, конечно, Дмитрий будет сильнее, он очень умен как боксер, так что бой будет очень интересным. Мне кажется, он продлится всю дистанцию. Конечно, я желаю Дмитрию Биволу победы, думаю, он победит по очкам» — сказал Дрозд корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Поединок Бивола и Рамиреса пройдет в ночь с 5 на 6 ноября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Бивол будет в четвертый раз в карьере защищать титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе.

Бой в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции — в 23.50 по московскому времени.