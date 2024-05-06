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Мелбет-Первая Лига

Судейство

Сегодня, 14:08

Тихонов подал апелляцию в РФС на дисквалификацию за слова об Опейкиной

Микеле Антонов
Корреспондент
Андрей Тихонов.
Фото ФК «Енисей»
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В пресс-службе «Енисея» ответили на вопрос «СЭ», будет ли подана апелляции на дисквалификацию главного тренера команды Андрея Тихонова.

«Сегодня Андрей Валерьевич Тихонов подал апелляцию в апелляционный комитет РФС», — сообщили «СЭ» в клубе.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова на пять матчей Мелбет-Первой лиги за высказывания в адрес арбитра Веры Опейкиной.

Вера Опейкина и&nbsp;Андрей Тихонов. «За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» Тихонову дали пять матчей за слова о женщине-арбитре

Тихонов раскритиковал работу Опейкиной после матча «Енисея» против «СКА-Хабаровска» (0:3) в 28-м туре ФНЛ. 53-летний специалист был недоволен, что на игру его команды назначили женщину, не обладающую необходимой квалификацией.

Андрей Тихонов
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Енисей
Вера Опейкина
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