Джеймс Тони дал прогноз на бой Усика и Фьюри: «Его нокаутируют»

Экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Джеймс Тони (77-10) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) без труда одолеет чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Его (Усика. — Прим. «СЭ») нокаутируют. Он идеально подходит по размеру Тайсону Фьюри. Он нарвется на несколько ударов. Я ставлю на то, что бой продлится четыре или пять раундов», — сказал Тони FightHype.

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.