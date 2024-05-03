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Сегодня, 00:00

«Спартак» обыграет «Пари НН», а «Динамо» разгромит «Сочи». Прогнозы на 27-й тур РПЛ

Танасьевич и Гребенщиков дали прогнозы на матчи 27-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
Кристофер Мартинс и Артур Нигматуллин в матче «Спартак» — «Пари НН»
Кристофер Мартинс и Артур Нигматуллин в матче «Спартак» — «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Йован Танасьевич и певец Михаил Гребенщиков.

«Оренбург» — «Крылья Советов»

Йован Танасьевич — 1:1. «Оренбургу» очень нужны очки, он будет биться за них. А у «Крыльев» очень хорошая команда, с приличной атакой.

Михаил Гребенщиков — 1:2. «Крылья Советов» — интересная и молодая команда. Считаю, что они победят с минимальной разницей в счете.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

«Краснодар» — «Ахмат»

Йован Танасьевич — 3:1. «Краснодар» — фаворит, несмотря на три победы подряд в чемпионате у «Ахмата».

Михаил Гребенщиков — 4:1. «Краснодар» борется за чемпионство, должен держаться рядом с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
04 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«Динамо» — «Сочи»

Йован Танасьевич — 3:0. После вылета из Кубка России «Динамо» будет на эмоциях. Оно также еще может побороться за золотые медали.

Михаил Гребенщиков — 4:1. Динамовцы после Кубка России будут злыми, считаю, что случится разгром.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Сочи

«Пари НН» — «Спартак»

Йован Танасьевич — 1:3. «Спартак» на позитивной волне после смены тренера и выхода в следующий этап Кубка России. А у «Пари НН» серьезные проблемы.

Михаил Гребенщиков — 0:2. «Спартак» прекрасно выступает, не проигрывает и уже на четвертом месте. Думаю, что в матче с «Пари НН» он продолжит свой успех.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
05 мая, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Спартак

«Урал» — «Балтика»

Йован Танасьевич — 1:0. Это будет настоящая битва. «Урал» и «Балтика» потихоньку набирают очки. Но считаю, победу одержат хозяева.

Михаил Гребенщиков — 1:2. Битва за выживание, мне нравится «Балтика» под руководством Игнашевича, тем более в чемпионате у нее две победы подряд.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 15:45. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Балтика

«Факел» — «Зенит»

Йован Танасьевич — 0:3. «Зенит» — явный фаворит, он обязан побеждать, если хочет взять золото.

Михаил Гребенщиков — 3:2. Я, как болельщик «Факела», буду болеть за его победу. А почему бы не отобрать очки у «Зенита»?

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

ЦСКА — «Рубин»

Йован Танасьевич — 2:1. Непонятно, в какой форме ЦСКА, он может провести хороший матч, а потом плохой. А «Рубин» — очень боевая команда, которая борется в этом сезоне с лидерами РПЛ.

Михаил Гребенщиков — 3:1. Восьмое место для ЦСКА неприемлемо. Команда должна взбодриться и обыграть «Рубин».

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

«Локомотив» — «Ростов»

Йован Танасьевич — 2:1. «Ростов» очень хорошо играет под руководством Карпина этой весной. Но если «Локомотив» хочет бороться за третье место, то обязан побеждать.

Михаил Гребенщиков — 1:0. Ставлю на минимальную победу «Локомотива», хотя «Ростов» прилично смотрится этой весной.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
0
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