Реванш между Вагабовым и Кудряшовым может состояться летом

Глава промоушена PRAVDA Хетаг Цопанов рассказал, когда может состояться реванш между Вагабом Вагабовым и Дмитрием Кудряшовым.

«Планирую его сделать в этом году. Общаемся с Кудряшовым — у него были трудности со здоровьем, но сейчас он говорит, что готов, заряжен, хочет сделать рывок и показать, что он пока не дядя Дима, что порох в пороховницах есть. Кудряшов — профессионал с большой буквы. С ним легко работать — говоришь ему: «Вот оппонент, вот предложение». Он сразу отвечает: «Я согласен». Дмитрий любит бокс, мы всегда хотим видеть его на «Правде». Возможно, в апреле сделаем ему бой, посмотрим на его здоровье и навыки. Если все будет так же, как в бою с Вагабовым, то стоит делать реванш. Вагаб тоже хочет драться. В апреле он не сможет, но летом можно сделать бой», — цитирует «РБ Спорт» Цопанова.

Вагабов проиграл Кудряшову нокаутом в первом раунде по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир лиги PRAVDA, который состоялся 11 июня в Москве.

Кудряшов является чемпионом по версиям WBC Silver, WBA International и чемпионом СНГ и славянских стран по версии WBC CISBB (2012—2015) в 1-м тяжелом весе. Вагабов — чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе.